2024-11-22 22:17:13 - المصدر: هكار عبد الكريم فندي

قبل عدة سنوات، وخاصة بعد عام 2021، وبعد صدور كتاب "الاتجاهات الجديدة في الفيدرالية، الفيدرالية التعاونية في الهند - New Trends in Federalism, Co-operative Federalism in India"، الذي ألفه الصحفي والأكاديمي الكردي هكار عبد الكريم فندي، اصبح أحد المراجع الأكاديمية والعلمية الرئيسية في مجال الدراسات السياسية في جامعة سولابور في الهند.

جامعة سولابور (Punyashlok Ahilyadevi Holkar Solapur University)، تأسست في عام 2004 بعد انفصالها عن جامعة شيفاجي (التي تأسست عام 1962)، وهي الآن مؤسسة مستقلة تضم أكثر من 70 كلية و60 ألف طالب تحت إدارتها التي تقع في غرب وسط الهند وهي تابعة لولاية ماهاراشترا.

يتوفر هذا الكتاب في العديد من المكتبات الدولية وعلى منصات عالمية المخصصة للكتب، بصيغ مختلفة (مطبوعة ورقمية وصوتية).

يذكر ان (هكار فندي) من مواليد 1982 محافظة دهوك.