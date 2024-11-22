وزير الداخلية يوجه بمنح المشاركين في تأمين التعداد كتاب شكر وتقدير

2024-11-22 22:20:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، اليوم الجمعة، بمنح المشاركين في تأمين التعداد كتاب شكر وتقدير.وذكر بيان للداخلية- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)- أن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وجه بمنح المشاركين من مفاصل وتشكيلات الوزارة في تأمين عملية التعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 كتاب شكر وتقدير، وتكريم المتميزين منهم، على جهودهم المبذولة ودورهم الكبير في إنجاز هذه المهمة الوطنية".