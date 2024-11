مجلة بريطانية تدعو للتحرك ضد قانون الأحوال الشخصية: خطوة كبيرة الى الوراء

2024-11-22 23:55:06 - المصدر: جريدة المدى

متابعة/ المدى دعت مجلة "المسيحية" البريطانية التحرك بما في ذلك من جانب المسيحيين، من أجل التصدي لاقتراحات القوانين العراقية الجديدة التي تدمر حقوق المرأة وتخفض سن الزواج إلى 9 أعوام، والتي تعكس مبادئ شيعية متزمتة. وحذرت المجلة البريطانية المتخصصة بشؤون المسيحيين، من أن المشهد السياسي المتغير في العراق يؤثر على النساء والفتيات والفئات الهشة الأخرى، […]

