النقل تسجل حدوث هزة أرضية في نينوى

2024-11-23 00:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت وزارة النقل، تسجيل حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى بقوة ٣،٢درجة.وذكرت الوزارة في بيان تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أن " المراصد الزلزالية في هيئة الأنواء الجوية سجلت حدوث هزة أرضية في محافظة نينوى ، "، مبينة ان "الهزة بلغت قوتها ٣،٢درجة ، وتم الشعور بها بشكل متفاوت من قبل المواطنين الساكنين بالقرب من حدوثها، في الساعة ١١:٦:٥١ مساء اليوم الجمعة".