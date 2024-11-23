2024-11-23 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعاعلنت وزارة الداخلية، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 في العراق ورفع حظر التجوال بشكل نهائي في جميع المحافظات.وذكر بيان لوزارة الداخلية تلقته وكالة الانباء العراقية (واع)، أنه "مرةً أخرى يُفتَحُ سِجلُّ التاريخ ليضمَ بين أسطرهِ إنجازاً جديداً للعراق وهو تأمين عملية التعداد العام للسكان والمساكن، بعد أن بَذلت الحكومة العراقية برئاسة رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة محمد شياع السوداني جهوداً كبيرة لصناعة هذا الحدث المهم قي تاريخ الدولة العراقية، وبعد أن أثبتت وزارة الداخلية أنها صمام الأمان ووضعت المسؤوليات بيد رجال يتحلون بالحكمة والتخطيط بمتابعة وإشراف مستمر من قبل وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، كان للجنة الامنية العليا للتعداد العام جولات واجتماعات مكثفة لم تعرف فيها الهوادة وجمعت الليل بالنهار لكي تنجز عملها على أتم وجه بالتنسيق وزارة التخطيط".وأضاف، إن "قواتنا الأمنية البطلة ، كانت الظل للعدادين في جميع ربوع البلاد لإنجاح مهمتهم لكي تسهم في رسم خريطة الازدهار للعراق"، مبينا إن "النجاح مكتوب على جبين أبنائكم، وعلى بركة الله نُعلن نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالتعداد العام للسكان والمساكن للعام 2024 في العراق، ونعلن عن رفع حظر التجوال بشكل نهائي في جميع محافظات العراق ومن ضمنها إقليم كردستان وعودة الحياة الى طبيعتها".وتابع: "نتقدم بالشكر الجزيل للمواطنين الذين شاركوا في إنجاح هذا المشروع التنموي، كما نتقدم بالشكر ذاته الى جميع الشخصيات الدينية والوطنية والمساندين لعملية التعداد السكاني، والشكر موصول الى عين الحقيقة الإعلاميين والصحفيين الحريصين على نقل هذا الحدث المهم، وشكراً لكم جميعاً".