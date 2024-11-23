انتهاء حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بين المحافظات
2024-11-23 00:40:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، انتهاء حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بين المحافظات.
وكانت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، قد أعلنت في وقت سابق ، إنهاء حظر التجوال داخل المحافظات في الساعة 12 ليلاً وإبقاءه بين المحافظات ليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 21/ 22 تشرين الثاني".
وأضاف ميري، أنه "تقرر أيضا الإبقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني؛ لإكمال عملية التعداد السكاني".
أعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، انتهاء حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بين المحافظات.
وكانت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، قد أعلنت في وقت سابق ، إنهاء حظر التجوال داخل المحافظات في الساعة 12 ليلاً وإبقاءه بين المحافظات ليوم الجمعة.
وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 21/ 22 تشرين الثاني".
وأضاف ميري، أنه "تقرر أيضا الإبقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني؛ لإكمال عملية التعداد السكاني".