2024-11-23 00:40:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، انتهاء حظر التجوال الخاص بالتعداد السكاني بين المحافظات.وكانت اللجنة الأمنية العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، قد أعلنت في وقت سابق ، إنهاء حظر التجوال داخل المحافظات في الساعة 12 ليلاً وإبقاءه بين المحافظات ليوم الجمعة.وقال الناطق باسم اللجنة العميد مقداد ميري في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إنه "تقرر رفع حظر التجوال الخاص بإجراء عملية التعداد داخل المحافظات فقط اعتبارا من الساعة 12 من ليلة 21/ 22 تشرين الثاني".وأضاف ميري، أنه "تقرر أيضا الإبقاء على حظر التجوال بين المحافظات ليوم الجمعة 22 تشرين الثاني؛ لإكمال عملية التعداد السكاني".