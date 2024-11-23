مرور الانبار تصدر إرشادات للسائقين لتلافي خطورة موجة الغبار

2024-11-23 00:40:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أصدرت مديرية المرور في الانبار، اليوم الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، مجموعة من الإرشادات الى السائقين لتلافي خطورة موجة الغبار في المحافظة.

وقالت المديرية في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "استنادًا إلى تقرير الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التي تحذر من تدني الرؤية يومي الاحد والاثنين القادمين غرب البلاد بسبب تشكل موجات الغبار في الجو، نقدم مجموعة من الارشادات للسائقين أثناء القيادة في أجواء الغبار وتدني الرؤية".

وتضمنت الارشادات ما يلي:

1- خفض السرعة (القيادة ببطء تمنحك وقتًا أكبر للتفاعل مع أي طارئ).

2- استخدام الأنوار المنخفضة (تجنب استخدام الضوء العالي لأنه ينعكس على الغبار ويقلل من الرؤية).

3- الحفاظ على مسافة أمان كافية (اترك مسافة إضافية بين مركبتك والمركبة التي أمامك).

4- تجنب الاجتياز (التزم بمسارك ولا تحاول الاجتياز في ظروف الرؤية المنخفضة).

5- إغلاق النوافذ (لتجنب دخول الغبار إلى السيارة واستخدام نظام التهوية الداخلي).

6- الالتزام بإرشادات المرور (اتبع تعليمات رجال المرور وأي إشارات تحذيرية على الطريق).

7- التوقف الآمن عند الضرورة (إذا كانت الرؤية معدومة توقف في مكان آمن بعيدًا عن حركة السير وشغّل أضواء التحذير).

يشار الى هيئة الأنواء الجوية، أعلنت اليوم الجمعة، عن منخفض جوي يسبب أمطاراً وموجات غبار بدءاً من الأحد.

وذكرت الهيئة في بيان لها تلقته "بغداد اليوم"، أن "البلاد تتأثر باندفاع منخفض جوي جبهوي من شرق البحر المتوسط، والأجواء تكون غائمة بشكل جزئي في عموم البلاد مع فترات الصحو الجزئي، ومن المتوقع أن تتكاثر السحب خلال المساء والليل وتكون مهيأة لهطول زخات أمطار خفيفة الى معتدلة في نينوى ودهوك ومناطق متفرقة من مدن جنوب البلاد، وربما تشمل العاصمة بغداد بعض الزخات خفيفة الشدة أو قطرات في أثناء الليل".

وأضافت أنه "من المتوقع أن تنشط الرياح الجنوبية الشرقية مساء الأحد، والمناطق الأكثر تأثراً بنشاط الرياح هي نينوى والأنبار لتصل سرعة الرياح ما بين 50-60كم بالساعة"، مبينة أن "العاصمة بغداد ومدن وسط البلاد ستصل سرعة الرياح فيها 30-20 كم بالساعة خلال ساعات المساء، وأن تتجاوز 45 كم بالساعة خلال ساعات الليل".

وأوضحت أن "نشاط الرياح قد يتسبب بموجات غبار تكون كثيفة من جهة نينوى وجنوب غرب البلاد، لتتردى الرؤية الأفقية الى أقل من 1 كم أحياناً خلال ساعات مساء الأحد، وكذلك تتأثر بغداد ومدن الوسط بتردي الرؤية الناتجة عن الغبار المثار ما بين 6-4 كم".



