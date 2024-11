الموت يغيب أشهر استشاري بالجملة العصبية.. من هو الدكتور سعد الوتري؟

2024-11-23 01:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد/ عراق اوبزيرفر توفي، مساء اليوم الجمعة، الدكتور سعد الوتري اشهر استشاري في الجملة العصبية. سعد الوتري هو دكتور عراقي قدم الكثير من الانجازات للعالم والتاريخ وقد كان سببا في تقدم المؤسسات الطبية في العراق لما قدمه من مهام متنوعة من أجلها. يعتبر السيد سعد الوتري من اهم الشخصيات العراقية والعربية التي قامت بالابداع في …

