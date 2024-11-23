2024-11-23 01:45:04 - المصدر: ايشان

نفى مقربون من المعمرة العراقية “جويدة عبد الله عودة” وفاتها بعد انتشارها على مواقع التواصل الاجتماعي كأحد أكبر المعمرات على مستوى العالم. وقال مقربون من “جويدة” لمنصة “إيشان”، إن “بعض المنصات والوكالات الإخبارية التي تبحث عن (الطشة) من خلال نشر الأخبار الكاذبة تناقلت خبر وفاتها”. وأضافوا أن “المعمرة العراقية لم تتعرض لأي انتكاسة صحية خلال […]

ظهرت المقالة مقربون من “جويدة” ينفون خبر وفاتها عبر “إيشان”: وكالات تبحث عن “الطشة” تناقلت خبر موتها أولاً على ايشان.



