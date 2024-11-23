2024-11-23 04:00:04 - المصدر: كونا

طهران – إيران تعلن أنها ستزيد قدراتها في مجال تخصيب اليورانيوم "بشكل ملحوظ" وذلك ردا على قرار لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية انتقدها رسميا بسبب "عدم تعاونها" بما يكفي في ما يتعلق ببرنامجها النووي.

لندن - إدارة مطار (غاتويك) جنوبي لندن تعلن إغلاق المحطة الجنوبية للمطار بسبب "طرد مشبوه خطر" في منطقة فرز الأمتعة وإخلاء المكان قبل أن تعلن بعد عدة ساعات عن انتهاء العملية الأمنية.

إسلام آباد - السلطات الباكستانية تعلن ارتفاع عدد ضحايا الهجوم المسلح الذي استهدف مجموعة من الحافلات في إقليم (خيبر بختونخوا) شمالي باكستان أمس الخميس إلى 42 قتيلا وأكثر من 30 مصابا.

اربيل - خلية الإعلام الأمني العراقي التابعة لقيادة العمليات المشتركة تعلن قتل اثنين ينتميات لما يسمى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في غارة جوية بمحافظة كركوك شمال العراق.

نيودلهي - وسائل إعلام هندية تقول إن عشرة مسلحين ماويين قتلوا بنيران القوات الهندية خلال مواجهات في ولاية (تشاتيسجار) وسط البلاد. (النهاية) ر ج