2024-11-23 10:18:03 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر نفت مصادر مطلعة، اليوم السبت، وفاة الدكتور سعد الوتري. وقالت المصادر لـ عراق اوبزيرفر، ان الدكتور الوتري على قيد الحياة، موضحة ان ما حدث هو تشابه اسماء. واشيعت، مساء اليوم الجمعة، انباء بوفاة الدكتور سعد الوتري اشهر استشاري في الجملة العصبية. سعد الوتري هو دكتور عراقي قدم الكثير من الانجازات للعالم …

