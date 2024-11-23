نادي الديوانية ينسحب من الدوري العراقي بسبب "الديون وانعدام الدعم الحكومي"

2024-11-23 10:25:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلن نادي الديوانية لكرة القدم، يوم السبت، عن انسحابه من الدوري العراقي، للموسم الحالي بسبب الديون والأزمة المالية وانعدام الدعم الحكومي للنادي.

وقالت الهيئة الإدارية لنادي الديوانية في بيان وورد لوكالة شفق نيوز: "نعلن عن الانسحاب من دوري الدرجة الأولى لموسم، 2024-2025،وذلك أولاً لأنه تم تبليغ الاتحاد الدولي لكرة القدم بواسطة الاتحاد العراقي بتاريخ 2022/11/1، بإنذار يقطع بموجبه 6 نقاط من رصيد النادي في حال عدم تسديد الديون الدولية، مع تحديد موعد أقصى للسداد هو 12/ 1/ 2023، وفي حال عدم الدفع المبلغ يعرض النادي لعقوبة بالنزول إلى الدرجة الأدنى".

وبينت أن "السبب الثاني هو عدم دفع مستحقات النادي: لم يتم دفع المستحقات المالية المخصصة للنادي من قبل مجلس الوزراء لمحافظة الديوانية، والتي تقدر بحوالي ثلاثة مليارات دينار عراقي، وذلك رغم أن معظم الأندية الأخرى قد استلمت مستحقاتها".

وأوضحت الهيئة أن "النادي لم يستلم أي منحة مالية من وزارة الشباب والرياضة عن السنة المالية 2024"، مشيرة إلى أنه "لم يتم تسديد الاستحقاقات المتأخرة من قبل مجلس محافظة الديوانية، رغم المخاطبات الرسمية والقضائية المقدمة إلى الجهات المختصة، وتقدر هذه المستحقات بحوالي 180 مليون دينار".

وتابعت: "توجد العديد من الأسباب الأخرى، ولكن هذه النقاط تعتبر الأكثر أهمية، وسنقيم مؤتمر صحفي قريبا لبيان الأسباب الأخرى"، مؤكدة أن "عدم القدرة على الاستمرار في المشاركة في الدوري جاء نتيجة لتزايد الديون الدولية والمحلية على النادي".

ولفتت إلى أنه "من المقرر أن يستمر النادي بالعمل على دعم الفئات العمرية من الناشئين والشباب خلال الفترة القادمة، حتى يتم إيجاد الحلول اللازمة لتسديد مستحقات النادي ورفع العقوبات المفروضة عليه".