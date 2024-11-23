بعد حظر التعداد والعطلة .. الدولار مستقر في أسواق بغداد و اربيل

2024-11-23 10:30:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ استقرت أسعار صرف الدولار الامريكي أمام الدينار العراقي ، صباح اليوم السبت، في أسواق بغداد ، و في اربيل عاصمة اقليم كوردستان رغم اغلاق البورصة منذ يوم الأربعاء الماضي بسبب التعداد العام للسكان الذي جرى في البلاد وعقبها العطلة الاسبوعية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، ان اسعار الدولار استقرت مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 150450 دينارا عراقيا مقابل كل 100 دولار ،وهي نفس الأسعار التي سجلتها يوم الثلاثاء الماضي.

وأشار مراسلنا إلى أن أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد استقرت حيث بلغ سعر البيع 151500 دينار، بينما بلغ الشراء 149500 دينار لكل 100 دولار.

أما في اربيل فإن البورصه لا تتداول ايام العطل الرسمية إلا انه سجل الدولار استقرارا ايضا في محال الصيرفة فقد بلغ سعر البيع 150400 دينار مقابل الدولار و سعر الشراء 150200 دينار مقابل 100 دولار.