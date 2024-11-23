العبادي: مواجهة التحديات في المنطقة تتطلب وحدة القرار الوطني وحياديته

2024-11-23 10:40:01 - المصدر: واع

دهوك– واع - إيفان ناصرأكد رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي، اليوم السبت، أن مواجهة التحديات في المنطقة تتطلب وحدة القرار الوطني وحياديته.وقال العبادي في كلمته خلال أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024) الذي تقيمه الجامعة الأمريكية في دهوك، وحضره مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع): "العراق بعد العام 2003 نجح في إقامة نظام ديمقراطي صمد أمام التحديات، وعلينا تجاوز الإخفاقات من أجل النجاح في المستقبل".وأضاف أن "العراق جزء من تحولات الشرق الأوسط، والمنطقة تعيش بلحظة قلقة وانفعالية وصراعية، وأي تعامل متسرع سيكون خطأ في التأسيس والإدارة للبلدان"، مشيراً الى أنه "يجب التعامل بعقلانية مع التغيرات والسيناريوهات القادمة".وشدد على "ضرورة أن يكون التعامل استراتيجياً على المستوى الوطني مع تلك التحديات، وعلينا بوحدة القرار الوطني وحياديته".