"أمازون" تكشف عن استثمار ضخم بمليارات الدولارات في الذكاء الاصطناعي

2024-11-23 10:40:16 - المصدر: الاقتصاد نيوز

استثمر عملاق التكنولوجيا شركة أمازون أربعة مليارات دولار إضافية في شركة الذكاء الاصطناعي الناشئة أنثروبيك بموجب شراكة أعلنت عنها الشركتان في سبتمبر الماضي. وتنص الشراكة على أن تصبح خدمات الحوسبة السحابية التابعة لشركة أمازون Amazon Web Services مزود خدمات الحوسبة الرئيسي لشركة أنثروبيك، وفق بيان أمس الجمعة. ومن شأن هذا الاستثمار أن يرفع إجمالي استثمارات أمازون في الشركة إلى 8 مليارات دولار، بحسب تقارير إعلامية، لكنها ستظل مستثمرا ذا حقوق أقلية في أنثروبيك المطورة لبرنامج الذكاء الاصطناعي Claude ومقرها في سان فرانسيسكو. وكانت أمازون قد استثمرت في سبتمبر من العام الماضي بشكل مبدئي 1.25 مليار دولار في أنثروبيك، وزادتها إلى أربعة مليارات دولار في نهاية مارس من العام الجاري. سباق للهيمنة يأتي استثمار أمازون في إطار منافسة محتدمة من عمالقة التكنولوجيا للهيمنة على قطاع الذكاء الاصطناعي التوليدي الآخذ في التوسع. وقال داريو أمودي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة أنثروبيك، إن برنامج الذكاء الاصطناعي Claude حظي بسنة من النمو السريع، بحسب صحيفة فاينانشال تايمز. وأشار إلى أن التعاون مع أمازون كان مؤثر في إتاحة قدرات Claude لملايين المستخدمين النهائيين عبر عشرات الآلاف من العملاء. حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي وClaude هو أحد روبوتات المحادثة مثل شات جي بي تي من شركة OpenAI، وجيمني من غوغل، التي ذاعت شعبيتها في السنوات الأخيرة. وتتنافس الشركات الناشئة مثل أنثروبيك وOpenAI إلى جانب عمالقة التكنولوجيا مثل غوغل وأمازون وميتا ومايكروسوفت في سباق التسلح بالذكاء الاصطناعي التوليدي. ويتوقع أن يصل حجم سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي إلى 1.3 تريليون دولار بحلول عام 2032، ولهذا تدعم شركات مثل أمازون ومايكروسوفت الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي باستثمارات ضخمة. وتزيد أمازون رهانها على أنثروبيك في وقت تدقيق متزايد من الجهات التنظيمية في الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي بسبب المخاوف من أن الصفقات بين عمالقة التكنولوجيا وأبرز شركات الذكاء الاصطناعي الناشئة قد تشكل مخاطر على المنافسة.