2024-11-23 11:55:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلنت الهيئة العليا للتعداد، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن انتهاء المرحلة الثانية للتعداد السكاني بنجاح، فيما أشارت إلى أن النتائج سيكون لها الأثر بمسارات التنمية.

وقالت الهيئة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن" نسبة التغطية للأفراد والأسر والمباني قاربت الـ(100٪؜) وهي أعلى نسبة يتم تسجيلها في تاريخ التعدادات العراقية".

وأضافت، أن" إجراء مشروع التعداد السكاني ونجاحه يؤكد إيفاء الحكومة بالتزاماتها، وسيكون لنتائج ومخرجات هذا التعداد الأثر الفعال في توجيه مسارات التنمية نحو أهدافها الصحيحة.

وكشفت وزارة التخطيط، يوم أمس الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن نسب أنجاز التعداد العام والشامل للسكان في المحافظات العراقية الـ18 والذي يعد الأول في البلاد منذ 37 عاما.

وقال مدير العلاقات والإعلام في الوزارة عبد الزهرة الهنداوي في تصريح صحافي، إن" نسب الإنجاز في جميع المحافظات تجاوزت 99 في المئة باستثناء محافظات بغداد التي بلغت نسبة الإنجاز فيها 95 في المئة والبصرة 97 في المئة وذي قار 98 في المئة.

وكانت وزارة التخطيط أعلنت مساء الخميس الماضي تمديد مدة الإحصاء السكاني ليوم أخر ليتسنى لموظفيها الوصول إلى من لم يسجل في القوائم في اليومين الماضيين.

وباشرت فرق التعداد السكاني منذ نحو شهرين بعمليات الترقيم والحصر للمساكن والمباني والمنشآت كمرحلة أولى ثم شرعت، الأربعاء، بالمرحلة الثانية بأجراء تعداد سكاني شامل للأشخاص بالاعتماد على الوثائق الرسمية للأسر.

واستمرت العملية ليومين فرضت خلالها الحكومة لعراقية حظرا للتجوال داخل وخارج المحافظات لضمان دقة المعلومات، وليتم الشروع، السبت، بالمرحلة الثالثة وهي مرحلة جمع بيانات الخصائص الاجتماعية في استمارة مكونة من 75 سؤالا.

وتستمر العملية لغاية العاشر من ديسمبر، ويشارك فيها أكثر من 120 ألف عداد تقسموا على محافظات العراق بحسب نسب السكان التقديرية.

والتعداد هو الأول منذ 37 عاما حيث لم يجري تعدادا شاملا منذ عام 1987 وبعده تعداد 1997 الذي لم يشمل محافظات إقليم كردستان، وهو عاشر تعداد للسكان في العراق منذ عام 1920.