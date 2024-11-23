رئيس الوزراء يفتتح (عبر دائرة تلفزيونية) 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات

2024-11-23 12:00:02 - المصدر: واع

بغداد – واعافتتح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، (عبر دائرة تلفزيونية) 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات.وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني افتتح (عبر دائرة تلفزيونية) 790 مدرسة نموذجية في عموم المحافظات"، لافتا الى أنه "تم تنفيذ هذه المدارس عن طريق الاتفاقية الإطارية الصينية".