مندوبو الجامعة العربية يعقدون دورة غير عادية غدا لبحث تهديدات الاحتلال ضد العراق

2024-11-23 12:00:05 - المصدر: كونا

القاهرة - 23 - 11 (كونا) -- أعلنت جامعة الدول العربية اليوم السبت أن مجلس الجامعة سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضد العراق.وقال الأمين العام المساعد للجامعة العربية السفير حسام زكي في تصريح صحفي إن الأمانة العامة تلقت طلبا عراقيا بعقد دورة غير عادية لمجلس الجامعة العربية وتم تعميمه على الدول الأعضاء للتشاور والاتفاق على عقد الدورة غدا الأحد مشيرا الى أن عدة دول أيدت الطلب العراقي.وجاء في المذكرة العراقية التي تم تقديمها إلى الأمانة العامة للجامعة العربية ووزعت على دولها الأعضاء أن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي وردت في رسالة موجهة منه إلى مجلس الأمن والتي يسعى من خلالها الي توسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أكد مساء أمس الجمعة أن بلاده تلقت رسائل تهديد من الاحتلال الإسرائيلي وانها لم ترد على تلك الرسائل.(النهاية) م ف م / م ع ح ع