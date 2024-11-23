مقتل 5 إرهابيين في ضربة جوية استهدفت عناصر لداعش في وادي زغيتون بكركوك

2024-11-23 13:10:09 - المصدر: الفرات نيوز

*بيان*

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بسم الله الرحمن الرحيم

(سَنُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ بِمَا أَشْرَكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا ۖ وَمَأْوَاهُمُ النَّارُ ۚ وَبِئْسَ مَثْوَى الظَّالِمِينَ)

صدق الله العلي العظيم

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استناداً لتوجيهات القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني في مطاردة فلول عصابات داعش المنهزمة والضغط عليها..

وإلحاقاً ببياننا ليوم أمس 22 تشرين الثاني الجاري للعملية التي جاءت وفق معلومات دقيقة وجهد نوعي من الرجال الذين أعطوا للشجاعة حقها في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الأبطال بطائرات f_16.

وقد خرجت بالساعة 500 من فجر اليوم السبت، قوة من الغيارى في الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة، إذ عملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على (5) جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة الدقيقة لصقور الجو البواسل، كما تم العثور على (4)بنادق وحزامين ناسفين وجرى تدميرهما تحت السيطرة، فضلاً عن (6)رمانات يدوية مختلفة وأعتدة ومعدات اتصالات ومواد لوجستية أخرى داخل هذه المضافة.

إن الانتصارات والعمليات النوعية تتوالى من قبل قواتنا الأمنية البطلة وسنواصل العمل الأمني المكثف للخلاص من الإرهاب الداعشي أينما يكون..

شكراً لله على نصره المبين

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قيادة العمليات المشتركة

خلية الإعلام الأمني

23 تشرين الثاني 2024