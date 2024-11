بغداد.. تظاهرة للمطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية

2024-11-23 13:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر شهدت العاصمة بغداد، اليوم السبت، تظاهرة واسعة للمطالبة بتعديل المادة 57 من قانون الأحوال الشخصية، التي تنظم حضانة الأطفال بعد الطلاق. ورفع المتظاهرون شعارات تدعو إلى توفير بيئة أكثر عدلاً في تحديد الحضانة. وشدد المتظاهرون، على ضرورة إعادة النظر في النصوص القانونية بما ينسجم مع التغيرات الاجتماعية والعدالة الأسرية. يذكر أن …

