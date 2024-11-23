2024-11-23 13:36:04 - المصدر: ايشان

أعلنت الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، اليوم السبت، عن انتهاء المرحلة الثانية للتعداد، فيما بينت أن النتائج ستعلن الأسبوع الحالي. وقالت الهيئة في بيان تابعته منصة “إيشان” إن “الهيئة العليا للتعداد العام للسكان والمساكن، تعلن عن انتهاء المرحلة الثانية من مراحل التعداد السكاني، وهي مرحلة (سجل الأسرة) التي استغرقت ثلاثة أيام”، لافتة إلى […]

ظهرت المقالة النتائج ستعلن الأسبوع الحالي.. الانتهاء من مرحلة “سجل الأسرة” في التعداد السكاني أولاً على ايشان.



