2024-11-23 13:36:04 - المصدر: ايشان

أشارت ترجيحات إلى استهداف القيادي في حزب الله محمد حيدر بغارة البسطة الفوقا في لبنان، فيما يسود الترقب لمعرفة مصير القيادي الآخر في الحزب المعروف باسم “الشبح” طلال حمية. وكانت مصادر ووسائل إعلام إسرائيلية أفادت، اليوم السبت، بأن الغارة التي نفذها الطيران الحربي وسط العاصمة اللبنانية بيروت استهدفت قيادياً عسكرياً بارزاً في “حزب الله”. […]

ظهرت المقالة قصف للكيان الصهيوني وسط بيروت وأنباء عن استهداف قياديين في حزب الله أولاً على ايشان.



