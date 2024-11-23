العراق : خاطبنا مجلس الأمن وجهات أخرى بشأن تهديدات الاحتلال الإسرائيلي

2024-11-23 14:00:05 - المصدر: كونا

بغداد - 23 - 11 (كونا) -- أعلن العراق اليوم السبت انه خاطب مجلس الأمن الدولي والأمين العام للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بشأن التهديدات التي تلقاها من قبل الاحتلال الاسرائيلي.

وقالت وزارة الخارجية العراقية في بيان انها وجهت رسائل رسمية إلى تلك الهيئات أكدت فيها "أن العراق يشكل ركيزة للاستقرار في محيطه الاقليمي والدولي ومن بين الدول الاكثر التزاما بمبادئ ميثاق الامم المتحدة" محذرة من "ان الاحتلال الاسرائيلي برسالته الاخيرة الى مجلس الامن ضد العراق يعمل على خلق مزاعم وذرائع بهدف توسيع رقعة الصراع في المنطقة".

ولفتت الى ان لجوء العراق الى مجلس الامن يأتي انطلاقا من حرصه على أداء المجلس لدوره في حفظ السلم والامن الدوليين واتخاذ التدابير اللازمة لوقف عدوان الاحتلال الاسرائيلي في كل من قطاع غزة ولبنان ووقف العنف المستمر في المنطقة والكف عن اطلاق التهديدات.

وأكدت ان العراق "كان حريصا على ضبط النفس فيما يتعلق باستخدام الاحتلال لأجوائه لاستهداف احدى دول الجوار وأنه دعا الى تدخل المجتمع الدولي لوقف هذه السلوكيات العدوانية التي تشكل انتهاكا صارخا لمبادئ القانون الدولي".

واشارت الى ان الرسائل العراقية دعت كذلك الى تضافر الجهود الدولية لإيقاف تصعيد الاحتلال الاسرائيلي في المنطقة وضمان احترام القوانين والمواثيق الدولية بما يسهم في تعزيز الامن والاستقرار.

يذكر ان الاحتلال الاسرائيلي كان قد وجه رسالة الى مجلس الامن بدعوى تعرضه لهجمات انطلقت من داخل الأراضي العراقية وضمنها تهديدات بتوسيع ممارساته العدوانية الحالية في المنطقة لتشمل العراق.

وأعلنت جامعة الدول العربية في وقت سابق اليوم السبت أن مجلسها سيعقد دورة غير عادية على مستوى المندوبين الدائمين غدا الأحد لمناقشة تهديدات الاحتلال الاسرائيلي ضد العراق. (النهاية) ع ح ه / ض ح