لأرباك الوضع الأمني.. الأمن الوطني يحبط عملية إرهابية خطيرة تنطلق من محافظة كركوك

2024-11-23 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني العراقي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، إحباط عملية إرهابية وصفها بـ"الخطيرة" في محافظة كركوك، فيما أشار اعتقال ما يسمى "أمير قاطع كردستان".

وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في مؤتمر صحفي تابعته "بغداد اليوم"، إنه" بعملية نوعية استندت إلى معلومات استباقية دقيقة، نعلن من محافظة كركوك احباط مخطط ارهابي خطير كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات أمنية، لارباك الوضع الأمني والسلم المجتمعي في المحافظة".

وأضاف، أن" مفارز الأمن الوطني تمكنت بالتعاون مع أسايش السليمانية، من تفكيك شبكة تنتمي إلى عصابات داعش الإرهابية مكونة من 7 عناصر بينهم ما يسمى "أمير قاطع كردستان"، المكنى آزا شاخي".

وتابع الحاكم، أنه" تم تحديد موقع الشبكة وخلال عملية المداهمة جرى اشتباك مسلح أسفر عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرته، وقد تم ضبط استمارات انتماء إلى داعش بحوزة الشبكة.