العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة بعد غارة F 16 العراقية امس في كركوك

2024-11-23 14:00:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كركوك

أعلنت قيادة العمليات المشتركة، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة بعد غارة F 16 العراقية امس في محافظة كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "إلحاقاً ببياننا ليوم أمس للعملية التي جاءت وفق معلومات دقيقة وجهد نوعي من الرجال الذين أعطوا للشجاعة حقها في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون والتخطيط مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات، إذ تم استهداف مضافة للإرهابيين في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك بواسطة صقور الجو الأبطال بطائرات F_16".

وأضافت أن "قوة من الفوج الأول اللواء 63 قوات خاصة وكتيبة استطلاع الفرقة 11 التابعة لمديرية الاستخبارات العسكرية لتفتيش مكان الضربة، خرجت بالساعة 500 من فجر اليوم السبت، وعملت على فتح جوالة لقوة الواجب من قبل الفرقة 11، وبالساعة 900 تم العثور على 5 جثث للإرهابيين داخل مضافة نتيجة الإصابة الدقيقة لصقور الجو البواسل، كما تم العثور على 4 بنادق وحزامين ناسفين وجرى تدميرهما تحت السيطرة، فضلاً عن 6 رمانات يدوية مختلفة وأعتدة ومعدات اتصالات ومواد لوجستية أخرى داخل هذه المضافة".

وكانت قيادة العمليات المشتركة، أعلنت، أمس الجمعة (22 تشرين الثاني 2024)، عن قتل عنصرين من عصابات داعش الإرهابية بضربة جوية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إنه "بعزيمة الابطال في القوات الأمنية، وجهود موفقة وإرادة الرجال، فقد تمكن الغيارى في مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق والتعاون المثمر مع خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة من رصد عنصرين من عناصر عصابات داعش الإرهابية في وادي زغيتون ضمن قاطع عمليات كركوك".

وأضافت أنه "بناءً على هذه المعلومات نفذ صقور الجو بواسطة طائرات F_16 ضربات جوية استهدفت خلالها هذين الإرهابيين"، مشيرة الى أن "التفاصيل ستعلن لاحقاً".

وأوضحت أن "قواتنا الأمنية التي تلاحق الإرهابيين في كل مكان عازمة على استئصال الإرهاب فوق كل شبر من وطننا".