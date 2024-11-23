2024-11-23 14:00:06 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اكد وزير التربية ابراهيم نامس الجبوري، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، أن مشروع رقم واحد وصل الى مراحله الأخيرة فيما بين انه سيتم الإعلان عن مدارس جديدة قريباً.

وقال الجبوري خلال افتتاح رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لـ 790 مدرسة نموذجية عبر دائرة تلفزيونية، بحسب بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "هذه المدارس شيدت بنمط اكاديمي تربوي وفق أفضل المواصفات"، لافتاً الى أن "هذا المشروع يهدف الى حل مشاكل الدوام الثلاثي وفك الاختناقات، وكذلك المدارس الكرفانية والطينية".

وأضاف أن "وزارة التربية لديها مشروع آخر، وهو مشروع رقم واحد، والذي وصل الى مراحله الأخيرة، وقريباً سيتم الإعلان عن مدارس جديدة".