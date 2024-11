ضبط 10 كيلوغرام من المخدرات ومزرعة “داتورا” شمال الناصرية

2024-11-23 14:00:10 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلن مصدر محلي في ذي قار القبض على متهمين بحوزتهم 10 كيلوغرام من المواد المخدرة، إضافة إلى العثور على مزرعة تحتوي على نبتة “الداتورا” المخدرة شمال مدينة الناصرية. وقال المصدر لشبكة أخبار الناصرية إن مكافحة مخدرات قلعة سكر تمكنت من ضبط المتهمين، وبناءً على اعترافاتهما تم اكتشاف مزرعة...

