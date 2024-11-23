الحشد الشعبي يضبط 175 ألف حبة كبتاجون في الأنبار

2024-11-23 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ضبط 175 ألف حبة كبتاجون في القائم بمحافظة الأنبار.وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع)، أنه "نُفذت قوة من استخبارات الحشد الشعبي/قسم الأنبار بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في الأنبار، وبإسناد من قوة لواء 13 الطفوف الفوج الرابع، عملية إلقاء القبض على المتهم المدعو( ع – س)، وتمكنت من ضبط 175 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون بحوزة المتهم، بالإضافة إلى مسدس تركي عيار 9 ملم، تم العثور عليه داخل إطار عجلة نوع (جارجر)".وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط قانوني بالمضبوطات، وتم نقل المتهم إلى مدينة الرمادي بواسطة قوة من مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية".