الحشد الشعبي يضبط 175 ألف حبة كبتاجون في الأنبار
2024-11-23 14:55:02 - المصدر: واع
بغداد – واع
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ضبط 175 ألف حبة كبتاجون في القائم بمحافظة الأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع)، أنه "نُفذت قوة من استخبارات الحشد الشعبي/قسم الأنبار بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في الأنبار، وبإسناد من قوة لواء 13 الطفوف الفوج الرابع، عملية إلقاء القبض على المتهم المدعو( ع – س)، وتمكنت من ضبط 175 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون بحوزة المتهم، بالإضافة إلى مسدس تركي عيار 9 ملم، تم العثور عليه داخل إطار عجلة نوع (جارجر)".
وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط قانوني بالمضبوطات، وتم نقل المتهم إلى مدينة الرمادي بواسطة قوة من مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية".
أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، ضبط 175 ألف حبة كبتاجون في القائم بمحافظة الأنبار.
وذكرت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (وع)، أنه "نُفذت قوة من استخبارات الحشد الشعبي/قسم الأنبار بالتعاون مع مديرية مكافحة المخدرات في الأنبار، وبإسناد من قوة لواء 13 الطفوف الفوج الرابع، عملية إلقاء القبض على المتهم المدعو( ع – س)، وتمكنت من ضبط 175 ألف حبة مخدرة من نوع كبتاجون بحوزة المتهم، بالإضافة إلى مسدس تركي عيار 9 ملم، تم العثور عليه داخل إطار عجلة نوع (جارجر)".
وأشارت الى أنه "تم تنظيم محضر ضبط قانوني بالمضبوطات، وتم نقل المتهم إلى مدينة الرمادي بواسطة قوة من مكافحة المخدرات لاستكمال الإجراءات القانونية".