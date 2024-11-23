بعملية نوعية في كركوك.. الأمن الوطني يعلن القبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش

2024-11-23 14:55:02 - المصدر: واع

بغداد – واعأعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي خطير والقبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش في محافظة كركوك.وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) إنه "بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات لإرباك الوضع السلمي في المحافظة"، لافتاً الى أن "مفارز الأمن الوطني في كركوك وبالتنسيق مع المديرية العامة لجهاز أسايش في السليمانية من تفكيك شبكة تنتمي الى عصابات داعش تضم (7) عناصر إرهابية بينهم ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش المكنى (آزاد شاخي)".وأضاف أن "عملية المداهمة أسفرت عن انتحار أحد الإرهابيين بعد محاصرتهم، وتم ضبط استمارة انتماء الى العصابات الإرهابية وبريد تواصل وكتب تحمل الفكر التكفيري وأجهزة ومعدات وطائرة مسيرة"، مبيناً أن "حصيلة الملقى القبض عليهم في محافظة كركوك بلغ 50 إرهابياً صدرت بحقهم أحكام قضائية مختلفة".