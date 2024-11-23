2024-11-23 15:00:04 - المصدر: ايشان

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي خطير والقبض على ما يسمى أمير قاطع كردستان بداعش في محافظة كركوك. وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان ورد لمنصة “إيشان” إنه “بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية […]

ظهرت المقالة أحدهم انتحر.. اعتقال دواعش بينهم أمير قاطع كردستان وإحباط مخطط إرهابي في كركوك أولاً على ايشان.



