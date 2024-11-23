مشاريع الماء مهددة بالتوقف في ذي قار وبرلماني يناشد السوداني وذياب: واسط تجاوزت علينا

2024-11-23 15:05:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

ناشد عضو مجلس النواب عن محافظة ذي قار عادل الركابي، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الموارد المائية عون ذياب، بالتدخل والتحرك السريع بشأن شحة المياه في المحافظة.

وكتب الركابي في تغريدة له على منصّة "إكس" وتابعتها "بغداد اليوم": دولة رئيس الوزراء، وزير الموارد المائية - شحة المياه في ذي قار وصلت الى مستويات خطيرة حيث ان مشاريع الماء الصالح للشرب مهددة بالتوقف خصوصا في جنوب ذي قار وتم غلق كل مشاريع الانهار الفرعية التي تروي مئات القرى لتوفير المياه الصالحة للشرب فقط، مما يعني ان سكان هذه القرى مهددين بالنزوح".

وأضاف، أن" الجهات الفنية في الموارد المائية وحوض نهر الغراف في ذي قار رصدت اليوم وبموقف رسمي ان هناك تجاوزاً كبيرا على حصة المحافظة المائية من قبل محافظة واسط بمقدار (23 مكعب) وبذلك مطلوب تحرك سريع من قبل الوزارة لإعادة حصة محافظة ذي قار التي تمر بظروف قاسية بسبب شحة المياه.