القبض على امير قاطع كوردستان.. احباط مخطط إرهابي خطير في كركوك

2024-11-23 15:09:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم السبت، عن إحباط مخطط إرهابي خطير والقبض على ما يسمى أمير قاطع كوردستان بداعش في محافظة كركوك. وقال المتحدث باسم الجهاز أرشد الحاكم في بيان إنه “بعملية نوعية واستباقية وبمعلومات استخبارية نعلن عن إحباط مخطط إرهابي خطير في محافظة كركوك كان ينوي استهداف مواقع حكومية وشخصيات …

