وزير الكهرباء يوجه باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على ملاكات الوزارة

2024-11-23 15:10:02 - المصدر: واع

بغداد – واعوجه وزير الكهرباء، زياد علي فاضل، اليوم السبت، باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين على ملاكات الوزارة، فيما أرسل وفداً رفيعاً إلى بابل لمتابعة حادثة الاعتداء على أحد موظفي الكهرباء".وذكر بيان للوزارة تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزير الكهرباء شدد على أن حماية موظفي الوزارة تمثل أولوية قصوى"، مؤكداً أن "الوزارة لن تتهاون مع أي اعتداء يطال ملاكاتها".وأوعز الوزير، بحسب البيان، "بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، وعضوية مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط، للتوجه إلى محافظة بابل لمتابعة حادثة الاعتداء الذي تعرض له أحد موظفي الوزارة أثناء تأدية واجبه".وتابع البيان أن "الوفد سيقوم بزيارة الموظف عبدالله عباس نعمة ضايع للاطمئنان على حالته الصحية، ونقل توجيهات الوزير بالتكفل بكامل علاجه، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم".ووجه الوزير، وفقاً للبيان، "باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين ومتابعتها بشكل مباشر، داعياً إلى توفير كافة الوسائل اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء تأدية واجباتهم".