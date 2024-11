بالصور: طرق ذي قار تنجز 80% من مشروع الجسر الحديدي البديل

2024-11-23 15:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة الطرق والجسور في ذي قار عن تحقيق تقدم كبير في مشروع إنشاء الجسر الحديدي البديل لجسر الهولندي في الناصرية، حيث تجاوزت نسبة الإنجاز 80%، مع توقع اكتماله نهاية العام الحالي. وأوضح مدير دائرة الطرق، عادل عبد الأمير، لشبكة أخبار الناصرية، أن الجسر الحديدي البديل، الذي يبلغ...

