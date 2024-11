منخفض جوي يؤثر على الناصرية وأمطار خفيفة متوقعة غدا الأحد

2024-11-23 15:10:09 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

شبكة أخبار الناصرية:أعلنت دائرة أنواء الناصرية عن تأثر المحافظة بمنخفض جوي قادم من البحر المتوسط، متوقعا أن يؤدي إلى تساقط أمطار خفيفة غدًا الأحد، خاصة في المناطق الشرقية من المحافظة. وأوضح مدير أنواء الناصرية، أحمد كريم، لشبكة أخبار الناصرية، أن المنخفض الجوي جلب مداً رطوبياً يزيد من احتمالية تساقط الأمطار.واشار...

