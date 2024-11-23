2024-11-23 15:15:05 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم السبت (23 تشرين الثاني 2024)، عن الإطاحة بثلاثة من اهم رؤوس تهريب المشتقات النفطية في العراق.

وقال المصدر في حديث لـ "بغداد اليوم"، ان " فرق امنية مختصة نفذت سلسلة عمليات محددة الأهداف في عدة محافظات عراقية بينها ضواحي العاصمة بغداد اثمرت عن الإطاحة بـ3 من اهم رؤوس تهريب المشتقات النفطية في البلاد".

وأضاف ان " العمليات جرت وفق معلومات استخبارية دقيقة اتاحت الاستدلال على أماكنهم قبل إعطاء الضوء الأخضر"، مؤكدا "وجود أوامر عليا في الدولة العراقية بإنهاء ملف التهريب وإعطاء الأولوية لتعقب الشبكات وتفكيكها في اي محافظة".

وأشار الى ان "اغلب المسارات التي كانت تعتمد من قبل مافيات التهريب تم شلها بنسبة كبيرة مع كشف عدة طرق نسيمية بين مناطق زراعية سواء في ديالى او غيرها كانت تستغل للتهريب في الفترة الماضية".

وتعلن وزارة الداخلية من حين لأخر القبض على عدد من مهربي المشتقات النفطية، اخرها الخميس (14 تشرين الثاني 2024)، بالقبض على 4 متهمين بتهريب المنتجات النفطية في ثلاث محافظات.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أن "مفارز ألوية شرطة الطاقة الثالث والرابع والسابع في محافظات ديالى وبغداد والمثنى ألقت القبض على 4 متهمين وضبطت عجلاتهم لوجود عدة مخالفات".

وأضافت انه "تم إيداعهم التوقيف مع حجز المضبوطات استكمالاً للتحقيقات وفقاً للقانون رقم (41) لسنة (2008) الخاص بمكافحة تهريب النفط ومشتقاته".



