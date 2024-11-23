وفد حكومي رفيع إلى بابل لمتابعة حادثة اعتداء على موظف كهرباء

2024-11-23 15:20:08 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ شدد وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم السبت، على أن حماية موظفي الوزارة تمثل "أولوية قصوى"، مؤكداً أن وزارته لن تتهاون مع أي اعتداء يطال كوادرها.

وذكر المكتب الإعلامي للوزير في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، أن الوزير أوعز بتشكيل وفد رفيع المستوى برئاسة وكيل الوزارة لشؤون النقل والتوزيع، وعضوية مدير عام توزيع كهرباء الفرات الأوسط، للتوجه إلى محافظة بابل لمتابعة حادثة الاعتداء التي تعرض لها أحد موظفي الوزارة أثناء تأدية واجبه.

وأوضح البيان أن الوفد سيزور الموظف المعتدى عليه، عبدالله عباس نعمة ضايع، للاطمئنان على حالته الصحية، مع نقل توجيهات الوزير بالتكفل بكامل علاجه، وتقديم كافة أشكال الدعم اللازم.

كما وجه الوزير باتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة بحق المعتدين ومتابعة الموضوع بشكل مباشر، مشدداً على ضرورة توفير جميع الوسائل اللازمة لحماية العاملين وضمان سلامتهم أثناء تأدية مهامهم.