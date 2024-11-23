رئيس مجلس النواب يهنئ بنجاح عملية التعداد العام للسكان

2024-11-23 16:20:02 - المصدر: واع

بغداد – واعهنأ رئيس رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، اليوم السبت، بنجاح عملية التعداد العام للسكان.وقال رئيس مجلس النواب العراقي في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): "ببالغ الفخر والاعتزاز، أتقدم إلى شعبنا العراقي بأجمل التهاني والتحيات بمناسبة نجاح عملية التعداد العام للسكان التي أجريت يومي 20 و21 تشرين الثاني 2024"، لافتاً إلى أن "هذا الإنجاز الكبير يمثل خطوة مستقبلية بالغة الأهمية في طريق بناء مستقبل سياسي واجتماعي واقتصادي أفضل للعراق وشعبه".وأضاف، "أتوجه بالشكر الجزيل إلى كل من أسهم في تحقيق هذا النجاح: ومنها وزارات التخطيط و التربية والصحة إلى جانب المحافظين في كل المحافظات، وللمخططين والمعدين والإحصائيين وأعضاء الفرق الجوالة من منظمي المعلومات ولكافة قواتنا الأمنية ، الذين عملوا عملا غير مسبوق لتنظيم وإتمام العملية بكفاءة قل نظيرها"، معبراً عن شكره لـ"الأسر العراقية في كل مدن العراق، الذين أظهروا روحا عراقية وطنية وتعاوناً مباشرا مع الفرق الجوالة لتوفير المعلومات الدقيقة الخاصة بمتطلبات التعداد العام".وتابع: "لقد أثبتم جميعاً، أن التعاون والعمل المشترك هو السبيل لرسم خارطة طريق واضحة لهذا العراق"، مبيناً أن "هذا التعداد هو ليس مجرد احصاء عددي؛ إنه ركيزة أساسية للتخطيط السليم، لعراقنا الحالي وللقادم وللتنمية المستدامة، ولبناء دولة تقوم على العدالة الاجتماعية وتلبية احتياجات العراقيين جميعا".