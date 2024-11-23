نينوى تعلن تسجيل النازحين ضمن بيانات مناطقهم الأصلية

2024-11-23 16:25:09 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة العليا المشرفة على التعداد في محافظة نينوى، يوم السبت، تسجيل النازحين من المحافظة ضمن بيانات التعداد الخاصة بمناطقهم الأصلية.

وقال المشرف العام على التعداد في نينوى ماهر السبهان لوكالة شفق نيوز، إن "النازحين في المخيمات في نينوى وخارجها سيتم تسجيلهم ضمن بيانات المناطق الأصلية الخاصة بهم"، مبينا أن "اللجنة العليا للتعداد وضعت في حساباتها ملف النازحين القاطنين في مخيمات النزوح خارج محافظاتهم".

ولفت السبهان إلى أن "استمارة التعداد الخاصة بالنازحين تضمنت تحديد مناطق السكن الحالية ومناطق السكن الأصلية التي نزحوا منها وذلك لمعالجة موضوع النازحين في عملية التعداد العام".

وأنهت نينوى المرحلة الثانية من التعداد السكاني الذي جرى يومي 20 و 21 من الشهر الجاري.

كما أطلقت ملاكات الإحصاء المرحلة الثالثة لمتابعة البيانات التفصيلية للسكان والتي تحدد الوضع الاقتصادي والمعيشي لهم.

ومن المقرر أن تعلن اللجنة العليا للتعداد السكاني في العراق نتائج التعداد الأولية منتصف الأسبوع الجاري.