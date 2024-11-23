اختتام قمة سنوية تخص سرطان البروستاتا في تركيا.. هذا ما تضمنته

2024-11-23 16:25:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

اختتمت القمة السنوية الثالثة عشرة للخبراء في سرطان البروستاتا HOPES 13 في إسطنبول في 16 نوفمبر 2024، بمشاركة أكثر من 200 من أطباء المسالك البولية وأطباء الأورام والجراحين المتخصصين من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. استمر الحدث التعليمي لمدة يومين، وركز على أحدث التحديثات حول إرشادات إدارة سرطان البروستاتا، بالتعاون مع مستشفى جوستاف روسي، أحد أبرز مراكز السرطان في أوروبا. جاءت القمة في توقيت متزامن مع شهر التوعية بسرطان البروستاتا موفمبر، بهدف تحسين معايير الرعاية من خلال سد الفجوات في إدارة سرطان البروستاتا. ترأس القمة أساتذة عالميون من بينهم خبيران دوليان و12 خبيرًا إقليميًا، الذين قدموا جلسات تدريبية حول أحدث العلاجات وأفضل الممارسات في رعاية المرضى. ركز الحدث على أهمية الكشف المبكر والوقاية، مع تمكين المتخصصين الصحيين من تقديم أفضل نتائج للمرضى المصابين بسرطان البروستاتا. ومن خلال التزامه بمهمة موفمبر لرفع الوعي حول صحة الرجل، أكدت القمة HOPES 13 على الجهود العالمية لمكافحة سرطان البروستاتا وقضايا صحة الرجل الأخرى.