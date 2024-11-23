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مجلس الخدمة يتحدث عن تعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا ويزف بشرى لذوي المهن الطبية

مجلس الخدمة يتحدث عن تعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا ويزف بشرى لذوي المهن الطبية
مجلس الخدمة يتحدث عن تعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا ويزف بشرى لذوي المهن الطبية
2024-11-23 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق “الكودات” للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء …

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مجلس الخدمة يتحدث عن تعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا ويزف بشرى لذوي المهن الطبية

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