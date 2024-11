مجلس الخدمة يتحدث عن تعيينات الاوائل وحملة الشهادات العليا ويزف بشرى لذوي المهن الطبية

2024-11-23 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، قرب إنهاء ملف تعيينات الوجبة الثانية من الأوائل وأصحاب الشهادات العليا، وإطلاق “الكودات” للمشمولين بالوجبة الثالثة، وفيما أكد الاستعداد لإطلاق بحدود 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية، أشار الى أن مجلس الخدمة مع توحيد الرواتب والامتيازات المالية مع إبقاء …

