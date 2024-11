2024-11-23 16:27:01 - المصدر: عراق اوبزيرفر

بغداد / عراق اوبزيرفر وافق رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم السبت، على تعيين قائد جديد لشرطة محافظة ديالى. وذكر بيان لوزارة الداخلية ، إنه “بناء على ما عرضه وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، حصلت موافقة القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، على تعيين اللواء الركن محمد كاظم عطية قائدا لشرطة محافظة …

