الاعرجي: العراق يمر بمرحلة حساسة وعلينا اعطاء عفو عام

2024-11-23 16:27:02 - المصدر: عراق اوبزيرفر

دهوك / عراق اوبزيرفر أكد مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي، أن العراق يمر بمرحلة حساسة تتطلب من الجميع توحيد الصفوف لحماية الوطن والمواطن، والحفاظ على المكتسبات الوطنية. وشدد الأعرجي خلال مشاركته في أعمال المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط المنعقد في محافظة دهوك، على “أهمية إصدار عفو عام حقيقي يشمل من تم اعتقالهم …

