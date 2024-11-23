2024-11-23 16:36:04 - المصدر: ايشان

أكد مصدر أمني لبناني للجزيرة أنه لا صحة لوجود قيادي من حزب الله بمبنى استهدفته غارة إسرائيلية في منطقة البسطا ببيروت. وكان مصدر أمني إسرائيلي قال إن الغارة على منطقة البسطا استهدفت مسؤول العمليات في حزب الله محمد حيدر. أشارت ترجيحات إلى استهداف القيادي في حزب الله محمد حيدر بغارة البسطة الفوقا في لبنان، […]

ظهرت المقالة مصدر لبناني: لا صحة لوجود قيادي من حزب الله في مبنى غارة البسطا ببيروت أولاً على ايشان.



