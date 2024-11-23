2024-11-23 17:45:04 - المصدر: ايشان

قالت سارة دوتيرتي نائبة الرئيس الفلبيني، اليوم السبت، إنها اتفقت مع قاتل مأجور لاغتيال الرئيس فرديناند ماركوس وزوجته ورئيس مجلس النواب حال تم قتلها هي نفسها، وذلك في تهديد علني جريء، حذرت من أنه ليس مزحة. وعلى الفور أكد لوكاس بيرسامين، سكرتير الرئيس، إحالة “التهديد القائم” ضد الرئيس فرديناند ماركوس الابن إلى قوة الحرس الرئاسي […]

ظهرت المقالة “ليس مزحة”.. نائبة رئيس دولة آسيوية تهدد باغتيال زعيمها وزوجته ورئيس مجلس النواب أولاً على ايشان.



