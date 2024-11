2024-11-23 17:55:06 - المصدر: جريدة المدى

خاص/ المدىأكد رئيس لجنة الامن والدفاع النيابية كريم عليوي، اليوم السبت، أن "إسرائيل" ومن خلال شكوتها لدى مجلس الأمن الدولي، تريد "شرعنة" دولية لضرب العراق.وقال عليوي في حديث لـ(المدى)، إن "اسرائيل لديها اسناد قوي من قبل أمريكا"، مستدركا "رأينا العالم الغربي كيف استجاب للمحكمة الجنائية على ان يعاقب نتنياهو ووزير دفاعه الا امريكا توقفت عن […]

