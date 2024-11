مجلس الخدمة يكشف عن درجات وظيفية جديدة: 8 آلاف في الطريق

2024-11-23 17:55:06 - المصدر: جريدة المدى

بغداد/ المدى أعلن رئيس مجلس الخدمة الاتحادي محمود التميمي، اليوم السبت، قرب إطلاق 8000 درجة وظيفية في وزارة الصحة ناتجة عن حركة الملاك. وقال التميمي في تصريح تابعته (المدى)، إن "وزارة الصحة تستعد لإطلاق 8 آلاف درجة وظيفية ناتجة عن حركة الملاك لذوي المهن الطبية وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية لغرض الاستحداث وتوفير التخصيص المالي […]

