التخطيط: التعداد يحدد الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي

2024-11-23 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واع

أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة التخطيط عبد الزهرة الهنداوي، اليوم السبت، أن استمارة التعداد السكاني حددت الخصائص الاقتصادية والاجتماعية لكل فرد عراقي.

وقال الهنداوي لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "التعداد السكاني هو الأول من حيث الشمول؛ لأنه سيشمل كل أنحاء العراق من دون استثناء لأي منطقة"، مبينا، أن "التعداد يتم بطريقة الكترونية وفيه إضاءة على المشهد العراقي بشكل دقيق جدا".

وأضاف الهنداوي، أن "البيانات الواردة عن طريق استمارة التعداد السكاني ستشخص المشكلات الموجودة في كل عائلة سواء كانت تتعلق بالصحة والسكن والتعليم والخدمات".

وبين الهنداوي، أن "فرق التعداد باشرت أعمالها منذ يوم 14 تشرين الثاني الحالي ومن ثم أكملتها يومي 20 و21، عن طريق خطة حددت بهدف التعرف على العائلة عن الزيارة الأولى ومن ثم زيارة العائلة لملء استمارة التعداد"، موضحا، أن "العدادين والباحثين يستمرون بأعمالهم لغاية يوم 10 كانون الأول المقبل وهو موعد انتهاء التعداد السكاني وذلك لتدقيق المعلومات وإجراء التغييرات التي طرأت على العائلة خلال مدة التعداد".