رئيس الوزراء يوجه بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية في قضاء القاسم بمحافظة بابل

2024-11-23 19:15:02 - المصدر: واع

بغداد - واعوجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية التي تخص قضاء القاسم في محافظة بابل.وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان- تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، استقبل وفداً من الأمانة الخاصة لمزار الإمام القاسم بن الإمام موسى الكاظم (عليهما السلام) في محافظة بابل، برئاسة الأمين الخاص للمزار كريم حسين الصكر".وأضاف البيان، أن "السوداني اطلع- خلال اللقاء- على أبرز متطلبات الأمانة الخاصة للمرقد الشريف؛ من أجل ضمان تقديم أفضل الخدمات للزائرين الذين يؤمون زيارته من داخل العراق وخارجه".ووجه رئيس مجلس الوزراء- بحسب البيان- "بتقديم الدعم والتسهيلات من أجل إنجاز المشاريع الخدمية التي تخص المزار، وكذلك وجه بتنفيذ مجموعة من المشاريع الخدمية التي تخص قضاء القاسم في محافظة بابل، ومعالجة المشاكل التي تعترضها؛ بهدف ضمان سرعة الإنجاز، وتقديم الخدمات لأهالي القضاء".