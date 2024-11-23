القنصل الأمريكي لدى أربيل يتحدث عن "فرص اقتصادية" تجلب فوائد كبيرة للعراق والولايات المتحدة

2024-11-23 19:30:07 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ تحدث القنصل الأميركي لدى أربيل، ستيف بيتنر، يوم السبت، عن "فرص اقتصادية" ستجلب فوائد كبيرة للعراق والولايات المتحدة الأمريكية.

وقال بيتنر خلال مشاركته في جلسة حوارية في منتدى السلام والأمن الذي تقيمه الجامعة الأميركية في دهوك، إن "الاتفاقية الاستراتيجية بين البلدين تشمل جوانب عديدة منها التعاون الاقتصادي والثقافي والصحي والبيئي، وترسيخ العلاقات المشتركة".

وأشار بيتنر إلى أن "طوال السنوات العشرين الماضية، هيمنت المخاوف الأمنية والسياسية على العلاقات بين الولايات المتحدة والعراق، لكن مؤخرا برزت محاولات للتركيز على الفرص الاقتصادية التي ستجلب فوائد كبيرة للبلدين".

والجمعة، بدأت في محافظة دهوك فعاليات المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط الذي تحتضنه الجامعة الأميركية في دهوك بإقليم كوردستان العراق.

ويشارك في المنتدى رئيسا الجمهورية والنواب، ورئيس إقليم كوردستان، وعدد كبير من الشخصيات الرسمية المحلية والعربية والدولية.

ويؤكد القائمون على المنتدى الذي سيستمر ليومين أنه يتضمن جلسات حوارية وندوات وورش عمل عن الأوضاع في الشرق الأوسط والعالم، وأنه يهدف إلى مد جسور التعاون بين مختلف الدول المشاركة، والتباحث حول المشكلات والحلول، ودور المجتمع في الشرق الأوسط.